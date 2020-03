Thalía y Eiza González piden no salir de casa

Disgusto ante crisis mundial

Thalía y Residente pidieron a los mexicanos quedarse en casa un día antes de que el gobierno implementara la Fase 2 de contingencia por el coronavirus.

Thalía lucía indignada mientras sostenía un celular que mostraba un video en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedía a la población seguir apoyando los comercios locales: “Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes y a las fondas porque eso es fortalecer la economía familiar”, dijo el mandatario desde el estado de Oaxaca, donde tuvo una gira durante el fin de semana.

“No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio”, indicó Thalía en su video, el cual se volvió tendencia anteanoche. “Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa!”.

Por su parte, Residente escribió un mensaje similar para sus amigos de México en Twitter: “Les hablo como le hablo a mis hermanos. No tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, solo manténganse saludables sin salir. La vida vale más que cualquier pinche economía”, escribió el astro puertorriqueño.

Las críticas de Thalía y Residente también generaron respuestas de la población mexicana, que le recriminaron a la cantante hacer esas declaraciones desde una posición económicamente privilegiada en Estados Unidos, donde vive, y le recordaron al rapero boricua que para algunos salir a trabajar diariamente es una cuestión de supervivencia.

Mientras tanto, Eiza González expresó su inconformidad ante la invitación de López Obrador, de seguir saliendo a los restaurantes.

Situación en México

A través de varios mensajes en Twitter, la actriz se mostró en contra de las palabras del mandatario mexicano, e invitó a la gente a quedarse en casa para no exponerse ante el Covid-19.

En sus tuits dice que en México no hay los suficientes hospitales y centros de salud para atender a enfermos.

“Que vergüenza nuestra presidencia. La ignorancia es vida. Si con ese video de López Obrador no les queda claro que él se vendió como el presidente ‘de la gente’ y aquí está incitado a la gente a correr riesgos de salud con tal de que salgan y gasten”.

También pidió a las personas que votaron por Andrés Manuel que hagan conciencia de la situación.

“Y todos los que votaron y apoyaron a López Obrador quiero ver que dicen/hacen cuando nuestro país esté en peligro por su inconsciencia y egoísmo”, escribió.

También pide a sus seguidores apoyar a la gente que más lo necesita, a los comercios locales y donar a gente de bajos recursos, debido a que el virus va a dejar a muchos sin trabajo.

“Muchísima gente perderá empleos por esta epidemia, sin embargo la prioridad ahora es la salud”, agregó.

Muchos de sus seguidores apoyaron su pensar, mientras otros expresaron que a pesar de quererse quedar en casa para prevenir algún contagio no podían hacerlo, ya que si no trabajaban no comían y reiteraban que lo más importante es la ayuda de unos con otros.

La actriz Irene Azuela, manifestó también en sus redes sociales su preocupación por la falta de medidas de las autoridades en México.

“La crisis sanitaria en nuestro país crece cada día y nos agarra sin un líder verdadero. Nuestro presidente no escucha, contradice a su equipo, promueve los actos de fe y sigue poniendo el mal ejemplo”, mencionó.

Irene, quien ha participado en proyectos como “Monarca”, “Bajo la sal”, “Quemar las naves” y “Las oscuras primaveras” se manifiesta constantemente a favor de quedarse en casa, aunque también reconoció que el encierro es algo que en México pocos pueden darse el lujo, ya que necesitan trabajar, pero pidió por economizar las salidas y el contacto con otros.

“Yo soy una de las enojadas con usted. Y no soy ni conservadora ni oposición. Yo voté por usted”, agregó como una critica a las autoridades, encabezadas por el presidente López Obrador.

Asimismo, la actriz ha compartido con sus seguidores algunas de las actividades que hace en cuarentena voluntaria, como una obra de teatro con su hija, una sesión de juegos, mascarillas para mejorar el rostro o incluso una reunión virtual con amigos.— AP, El Universal y Notimex

