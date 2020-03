Thalía y Paulina Rubio compiten por los "likes" de los fans

MÉXICO.— Aunque Thalía y Paulina Rubio llevan años negando una rivalidad entre ambas, en ocasiones sus acciones dicen lo contrario.

Para muestra el estreno de sus nuevos y respectivos videos, los cuales fueron estrenados sólo con diferencia de horas.

La chica dorada fue la primera que estrenó su nuevo tema titulado "Tu y yo" a lado de Raymix y en el cual se le ve a la cantante experimentando en nuevos ritmos para ella como la

https://youtu.be/cvOp8bFbQBc

La esposa de Motola, lanzó su nuevo tema "Tímida", el cual es una colaboración que tiene la también actriz con el artista brasileño y drag queen Pabllo Vittar.

¿Quién va ganando en la preferencia de los fans?

Todo indica que es Thalía, pues en apenas cuatro horas de haber puesto su video en Youtube, el tema ya llegó a las 500 mil vistas.

Mientras que el video de Paulina lleva la misma cantidad de vistas pero en un lapso de 28 horas.

Respecto a los likes y dislikes, mientras la canción de Rubio tiene 13 mil manos arriba, tiene mas de 700 deditos abajo.

Mientras que Thalía registra más de 166 mil me gusta y tres mil 300 no me gusta en su nuevo video.

También podría interesarte: Alejandra Guzmán y Paulina Rubio cancelan definitivamente su tour "Versus"

Síguenos en Google Noticias