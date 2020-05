The 1975 lanza su nuevo álbum

Luego de 2 años, la banda regresaa sus orígenes

MÉXICO (Notimex).— La banda británica de rock alternativo The 1975, integrada por Matthew Healy como voz principal, Adam Hann, en la guitarra, George Daniel en la batería, y Ross MacDonald en el bajo, lanzó su nuevo álbum “Notes On A Conditional Form”.

El último estreno de la agrupación inglesa, incluye 22 pistas con varios sencillos promocionales como adelanto a la publicación de la colección, como “The 1975”, “People”, “Frail State Of Mind”, “Me And You Together Song”, “The Birthday Party”, “Jesus Christ 2005 God Bless America”, “If You’re Too Shy (Let Me Know)” y “Guys”.

Luego de su último material discográfico “A Brief Inquiry Into Online Relationships”, grabado en 2018 en Estados Unidos, el grupo regresa a sus orígenes con el nuevo disco, que se grabó en Londres, según expresan en la descripción del álbum en algunas plataformas de música por internet.

“Nos preguntábamos si de verdad podríamos sacar un disco así, si podíamos hacer lo que estábamos haciendo; el éxito de ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships’ no nos cambió, pero nos hizo sentir un montón de responsabilidad, porque, que te comparen con Radiohead es una locura, no sabíamos qué hacer”, expresó Matthew Healy para la descripción del álbum en la plataforma Apple Music.

Los fanáticos no tardaron en expresar gratitud a la banda por el lanzamiento, pues aplazaron tres veces la entrega, debido a la pandemia global de coronavirus, asimismo elogiaron el trabajo de la agrupación entre comentarios en redes sociales: “El mejor álbum del mundo”, “Estoy orgullosa de ustedes, chicos”, escribieron algunos internautas sobre el nuevo disco.