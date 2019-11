The Chainsmokers producirá una serie musical

México (Notimex).- El dúo de DJ estadounidense The Chainsmokers estará a cargo de la producción de una serie musical de corte dramático llamada Demo, la cual hablará sobre la superación personal en torno al ambiente artístico.

De acuerdo con información publicada por el portal Variety, la historia será contada a través de canciones de pop que exponen los problemas existenciales de sus protagonistas.

En Demo, una veinteañera decide renunciar a su banda de indie rock y apartarse de su familia de clase trabajadora para mudarse a Los Ángeles y empezar a componer canciones pop.

Sin embargo, la artista, en su aguerrida decisión de dejar atrás su origen, se dará cuenta de que las mejores canciones parten de las verdades más profundas y ella tendrá que encontrar la forma de narrar su propia historia en las melodías.

Drew Taggart y Alex Pall estarán a cargo de la nueva ficción, bajo el sello de su casa productora Kick The Habit, tal como lo hicieron con la película Paris, cuya historia se basó en la propia canción homónima del dúo y que proviene de su álbum de 2017, Memories… do not open.

Los integrantes de The Chainsmokers habían expresado la inquietud de explorar otras ramas del entretenimiento como la producción cinematográfica y de televisión, razón por la cual fundó el año pasado su productora Kick The Habit, para alcanzar el objetivo de ser más que músicos.

Se tiene previsto que la serie musical Demo se transmita a través del canal estadounidense Freeform, antes ABC Family, consignó la misma fuente en su portal de internet.