The Cranberries estrena canción para recordar a Dolores O’Riordan

Dublín (EFE).- El grupo irlandés The Cranberries publicó este martes “All Over Now” (“Todo ha acabado ya”), el primer sencillo de su último disco de estudio, cuando se cumple un año de la muerte de su carismática cantante Dolores O’Riordan.

Un homenaje para Dolores

Noel y Dolores escribieron los once temas de este último trabajo, que lleva por título “In The End” (“Al final”) y saldrá a la venta el próximo 26 de abril, y los grabaron en maquetas durante 2017.

La versión final fue editada a partir de esas sesiones de grabación, en la que incorporaron la inconfundible voz de Dolores, quien falleció en Londres el 15 de enero de 2018 a los 46 años.

Aseguraron que la líder de The Cranberries estaba “llena de energía” por la vuelta del grupo al estudio de grabación y la perspectiva de una nueva gira para tocar los temas en directo.

Indicaron que los temas son “tan buenos” que su publicación es el “mejor homenaje que podemos hacer a Dolores.”

Se ahogó en la bañera

Un tribunal forense de Londres estableció el pasado septiembre que O’Riordan murió al ahogarse en la bañera de su hotel en Londres cuando estaba ebria.