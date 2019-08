México.— La banda británica de rock alternativo The Cure anunció que regresará a la Ciudad de México, luego de seis años de su última aparición en el país.

En esta ocasión la banda se presentará el 8 de octubre en el Foro Sol, en la Ciudad de México. Ticketmaster anunció la preventa de los boletos para el 28 y 29 de agosto.

Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell y Reeves Gabrels ofrecerán un concierto especial el 8 de octubre próximo en el Foro Sol, informaron voceros de OCESA.

Los boletos se encuentran en un rango de precios que van desde los $450 pesos a los mil 600, según la sección correspondiente:

Formada en 1976 en Crawley, Inglaterra, The Cure se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes del rock alternativo que han incursionado en géneros como post punk, rock gótico y new wave.

En su larga trayectoria artística, destaca su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en este año; además en 2018 celebró su 40 aniversario como banda con un concierto en Londres, Inglaterra, y una presentación especial en el Festival Meltdown de Robert Smith en el Royal Festival Hall.

La banda también ha encabezado los 25 festivales más grandes de Europa este verano, entre ellos Roskilde, Exit y Glastonbury.

Como parte de la celebración por sus cuatro décadas de trayectoria, se realizó un documental, “The Cure Anniversary 1978-2018”, dirigido por Tim Pope, que retratará la historia de la agrupación desde 1970 hasta la actualidad.

Pero haciendo un enfoque a el concierto que ofrecieron en Hyde Park ante 65 mil espectadores.

Come celebrate 4 decades of ground-breaking music in the epic "Anniversary 1978-2018" in your cinema – out in 2 weeks! pic.twitter.com/ExfLGTIdLW