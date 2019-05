“The Empire Strips Back”, una parodia lasciva de Star Wars

Nueva York (EFE).- Una lasciva Darth Vader, una sensual Luke Skywalker o unos danzarines Han Solo y Chewbacca son los protagonistas de “The Empire Strips Back” (El Imperio se despelota), una parodia burlesque de Star Wars con la que el neoyorquino teatro PlayStation conmemora la festividad de la saga.

Nueva York se une a la celebración

Desde hace varios años, el 4 de mayo se conmemora el Día de Star Wars, gracias al juego de palabras de la fecha en inglés -May the Fourth- con el lema de los guerreros Jedi “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe).

Ahora, Nueva York se suma a estas celebraciones con un show parodia burlesque de la serie galáctica, que en diciembre de este año terminará con su noveno episodio, la cual surgió como “un chiste” que se le fue de las manos a su creador, Russall Beattie.

Personajes originales y muy sensuales

En una escena, la lujuriosa Darth Vader baila enfundada en un traje negro de látex y juega con unos pañuelos oscuros, más cercana a actuar en un cabaret que a gobernar con mano de hierro las galaxias.

En otra, es Luke Skywalker quien, con poca ropa e interpretado por una mujer, limpia su nave de carreras.

Sin embargo, el creador australiano detalla que, el cambio de sexo no cambia lo que representan los personajes a pesar del tratamiento cómico de sus figuras.

Tampoco responde a una necesidad de mayor diversidad -algo que ya aparece en las nuevas películas-, sino que es más apropiado para el género del burlesque.

Un show basado en los episodios del IV al I

El libreto de la obra y las referencias se centran sobre todo en las películas originales, los episodios del IV al I.

Sin embargo, el director, no cierra la puerta a incluirlas en el futuro las nuevas dirigidas por J.J. Abrams: “Puede que añadamos alguno de sus personajes”.

Piden que se le de una oportunidad

Asher Bowen-Saunders, quien interpreta a la Princesa Leia, comenta que los fans deberían unirse a celebrar el 4 de mayo con ellos en el teatro.

“Tienen cualquier día para encerrarse en casa y ver las películas, pero si son fans y adultos, que vengan a celebrarlo y a pasar un rato agradable con nosotros”, insta el creador australiano

El creador australiano detalla que aunque surgió más como una broma entre amigos que como un espectáculo, ahora ya es una presentación destinada a girar por Australia, Estados Unidos y Canadá.