The Killers anuncia fechas en México

México (Notimex).- The Killers ofrecerá conciertos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en noviembre y diciembre próximos.

La agrupación espera que para esas fechas haya terminado la crisis mundial por el brote del Covid-19, ante lo cual señaló en sus redes sociales.

“Hemos estado prestando mucha atención a las recientes medidas de precaución en el mundo y confiamos en que el coronavirus siga los patrones tradicionales de la temporada de gripe”.

Te puede interesar: The Killers lanza un adelanto de su nuevo sencillo

De acuerdo a su sitio oficial, la banda liderada por Brandon Flowers, se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de noviembre, luego visitará Monterrey los días 1 y 2 de diciembre y Guadalajara el 4 de ese mismo mes.

The Killers lanzó este día el primer sencillo de lo que será su nuevo álbum de estudio titulado Imploding the mirage, que saldrá al mercado en mayo próximo y que marca el regreso de la agrupación luego de tres años de que lanzaron su última producción Wonderful Wonderful.

Los intérpretes de Human, When You Were Young y Shot at night, también visitarán a mediados de este año países como Holanda, Francia, Austria, Inglaterra e Italia, entre otros.

Te puede interesar: Nostalgia ochentera con los Hombres G en Mérida (fotos)

Síguenos en Google Noticias