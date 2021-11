Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara serán las sedes en las que la banda de Las Vegas tendrá una presentación.

MÉXICO.— The Killers es otra banda que prepara su regreso a México en el 2022. Pese a que todavía no se ve cercano el fin de la pandemia de coronavirus (Covid-19), actividades masivas como los conciertos y festivales de música se volverán a realizar.

A esta lista de eventos se une la banda estadounidense liderada por Brandon Flowers, la cual dará cuatro conciertos en tres distintas ciudades de la república mexicana los próximos meses de abril y mayo.

Fechas de los conciertos de The Killers en México

Para sorpresa de muchos mexicanos, The Killers dio a conocer este miércoles 3 de noviembre que en el año 2022 visitará México. La banda originaria de Las Vegas y que cuenta con éxitos como "Human", "Read my mind", "Miss atomic bomb" y "Here with me", por mencionar algunos anunció que dará cuatro shows: dos en Monterrey, uno en la CDMX y uno más en Guadalajara.

Las fechas delas presentaciones de The Killers en 2022 son:

26 y 27 de abril en la Arena Monterrey,

en la Arena Monterrey, 29 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México

en el Foro Sol de la Ciudad de México 1 de mayo en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara.

¿Qué temas podrás escuchar en los conciertos de The Killers en México?

Recordemos que The Killers sacó en 2020 el disco Imploding The Mirage, en el cual estuvo trabajando los últimos dos años antes del lanzamiento. Sin embargo, este 2021, sorprendieron a sus fans con otro álbum al que llamaron Pressure Machine, así que lo más probable es que sus presentaciones estén plagadas de las nuevas canciones de ambos discos.

Pero no hay que perder la esperanza de que entre su repertorio la banda dedique un espacio a clásicos como "Human", "Read my mind", "Bones" o la ya muy coreada "Mr Brightside".

Si bien las fechas ya están confirmadas tanto en su sitio web como en las redes sociales de la banda, todavía se desconoce el precio que tendrán los boletos, así como el día de la preventa y venta general, pero puedes irte preparando para ese esperado día desde ahora.