"The Mandalorian" tiene error viral y ya existe hasta "figura de acción"

MÉXICO.- “The Mandalorian” es una serie que ha conquistado a miles de fanáticos de “Star Wars” y ahora tiene un nuevo personaje, alguien inesperado que apareció en la pantalla de forma involuntaria y lo llamaron almirante Jeff Blue-Jeans.

A los encargados de la post producción de esta entrega de Disney Plus se les fue un error garrafal, pues en el último episodio aparece un integrante del staff en el minuto 18:54.

El incidente causó que le llovieran los memes a esta producción y bautizaron al sujeto como almirante Jeff Blue-Jeans.

Este inesperado personaje ya tiene hasta biografía no oficial, que indica que se trata de un humano nacido en el año 19 antes de la batalla de Yavin, aludiendo a uno de los mayores enfrentamientos de ese universo ficticio.

