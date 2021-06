"The Metallica Blacklist": disco tributo con J Balvin, Juanes y Mon Laferte

Metallica está de fiesta ya que el próximo 12 de agosto se cumplen 30 años del lanzamiento de uno de sus discos más emblemáticos: Black Album.

Ante ello, la agrupación lanzará un disco tributo donde diversos músicos interpretarán sus canciones.

Grupos participantes en el homenaje

Ante ello destaca que hay algunos grupos mexicanos y latinos que tuvieron la oportunidad de ser considerados para participar en el tributo a Metallica.

Como son los casos de: El Instituto Mexicano del Sonido, Rodrigo y Gabriela, The Warning, Mon Laferte, Juanes y José Madero.

La lista negra metálica

El disco tributo al grupo estadounidense lleva por nombre "The Metallica Blacklist" y en él participarán 53 artistas de todo el mundo, y estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 10 de septiembre.

Además, el dinero recaudado será donado a causas benéficas como All Within My Hands Foundation y más de 50 organizaciones elegidas por los propios artistas convocados.

¿Qué artistas participan en el tributo a Metallica?

Entre los músicos que participarán en "The Metallica Blacklist" están: Miley Cyrus junto a Elton John, Robert Trujillo y Chad Smith, Corey Taylor, St. Vincent, Royal Blood, Dave Gahan, Phoebe Bridgers y My Morning Jacket.

También, Cage The Elephant, Kamasi Washington, Cherry Glazerr, IDLES, Biffy Clyro, Portugal.

The Man, Mac DeMarco, Rina Sawayama, Weezer, Ha*Ash y J Balvin.

