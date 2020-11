Ciro Gómez Leyva difundió 'fake news' sobre elecciones: New York Times

El periódico estadounidense “The New Tork Times” señaló al conductor Ciro Gómez Leyva, como uno de los desinformadores de las elecciones que se desarrollan en Estados Unidos.

El periódico hizo un análisis de los espacios noticiosos de Latinoamérica que han difundido información falsa sobre las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden.

Gómez Leyva habría publicado un vídeo en martes por la noche, donde afirmaba que 150 miembros de “Antifa” estaban descendiendo sobre Washington con “máscaras de gas, armas y escudos”, lo cual era falso.

Ciro Gómez Leyva cuenta con más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

The New York Times aclaró que hubo una marcha de manifestantes frente a la Casa Blanca, pero no se encontraron evidencias de la presencia de armas en dicha protesta.

Otros medios mexicanos acusados

El famoso periódico también apuntó contra el canal de YouTube Campechaneando, pues el presentador dijo que no creyeran la noticia de que Biden había superado a Trump en el recuento del Colegio Electoral, el vídeo lo vieron más de 160 mil personas hasta el miércoles.

En su análisis también destacan programas de radio de Estados Unidos, redes sociales, portales de noticias de otras partes con información dirigida específicamente a los latinos, que ha generado desinformación.