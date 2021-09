The Undertaker, legendario luchador, en nueva película de Netflix

Una de las grandes superestrellas de la WWE llegará a Netflix este año, pues el legendario The Undertaker será el protagonista de una película interactiva que la plataforma de streaming lanzará el próximo mes.

Además del Enterrador, Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston, de The New Day, aparecerán en el largometraje que se anunció este martes a través del sitio Polygon y tendrá como título "Escapa del Undertaker".

La trampa que preparó The Undertaker

"The Undertaker tendió una trampa para el condecorado equipo The New Day en su mansión"

"Lo que no saben es que la mansión del enterrados es una casa encantada extrema, repleta de desafíos sobrenaturales", se lee en la sinopsis que se dio a conocer, egún milenio.com.

Netflix va a sacar una película interactiva con The Undertaker y New Day. Sí, habéis leído bien. Se estrena el 5 de octubre y se llamará ‘Escape The Undertaker’. pic.twitter.com/nPuOx8dqst — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) September 7, 2021

El filme de The Undertaker, por el Halloween

La película en la que los usuarios podrán elegir parte del destino de los The New Day, estará disponible a partir del 5 de octubre próximo y será parte de la campaña de Halloween de Netflix, por lo que se espera que tenga éxito.

Escapa del Undertaker: La nueva película de Netflix y WWE | Superluchas https://t.co/ZzDGi5r480 — Superluchas.com (@Superluchas) September 7, 2021

Antes, la plataforma de películas y series ya trabajó junto a otro luchador de la WWE, pues produjo una comedia con Big Show, cuyo contenido narra el día a día del deportista estadunidense.

Te recomendamos: