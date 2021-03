The Weeknd anuncia un boicot a los Grammy

El intérprete de "Blinding Lights" se pronunció contra los Grammy al acusarlos de "corrupción".

LOS ÁNGELES.— The Weeknd no volverá a presentar su música al proceso de selección para los premios Grammy, a los que ya acusó de "corruptos" y poco transparentes después de no haber logrado ninguna nominación a pesar de ser uno de los grandes favoritos.

"Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy", aseguró el cantante en un comunicado publicado por el diario The New York Time

La ausencia de The Weeknd en los Grammy -su nombre no figura en ninguna de las más de 80 categorías- fue recibida por sorpresa, pues su último disco "After Hours" es considerado uno de los mejores trabajos del año 2020 en numerosas listas.

.@TheWeeknd returns for a 21st week at No. 1 on the #Artist100 chart https://t.co/il3cMpHNy9 — billboard (@billboard) March 9, 2021

Tras la decisión de The Weeknd, el representante del cantante indicó que espera que se sumen otros artistas al boicot y que se aproveche este oportunidad para que los Grammy se desarrollen "de manera correcta, finalmente".

Mujeres, las favoritas este 2021

Beyoncé, con nueve candidaturas, y Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Rich, con seis cada uno, son los cantantes más nominados a los 63 Premios Grammy, que se entregarán este domingo 14 de marzo en Los Ángeles en una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus.

