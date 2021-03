The Weeknd boicoteará al Grammy

LOS ÁNGELES (EFE).— El cantante The Weeknd no volverá a presentar su música al proceso de selección para los premios Grammy, a los que ya acusó de “corruptos” y poco transparentes después de no haber logrado ninguna nominación a pesar de ser uno de los grandes favoritos.

“Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, aseguró el cantante en un comunicado publicado por el diario “The New York Times”.

El autor de “Blinding Lights” se refiere a los comités formados por veteranos de la industria musical, ejecutivos y artistas que deciden los nominados en algunas categorías, mientras que en otras los candidatos se eligen por el conjunto de votantes de la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Esta diferencia de criterio fue objeto de críticas en anteriores ocasiones, incluso por parte de exdirectivos de la organización que intentaron sin éxito cambiar el proceso de votación.

La ausencia de The Weeknd en los Grammy (su nombre no figura en ninguna de las más de 80 categorías) fue recibida por sorpresa entre la prensa musical internacional, pues su último disco “After Hours” es considerado uno de los mejores de 2020 en numerosas listas.

Incluso el sencillo “Blinding Lights” se convirtió en la primera canción de la historia en permanecer en el top 10 de la lista Billboard Hot 100 durante todo el año.

“Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...”, tuiteó el artista horas después de que la Academia anunciara sus candidatos a la 63a. edición de los galardones.

Busca aliados

Tras la decisión de The Weeknd, el representante del cantante indicó que espera que se sumen otros artistas al boicot y que se aproveche esta oportunidad para que los Grammy se desarrollen “de manera correcta”.

Según la revista “Variety”, fuentes cercanas al conflicto explican que el equipo de The Weeknd y la organización de los Grammy mantuvieron duras negociaciones para que el artista actuara en la próxima gala, una logística compleja ya que la semana siguiente tenía agendado el Súper Tazón.

Finalmente la gala se aplazó hasta marzo, pero algunos ejecutivos impidieron que el artista actuase en los dos grandes eventos musicales de Estados Unidos.

Beyoncé, con nueve candidaturas, y Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Rich, con seis cada uno, son los artistas más nominados a los Premios Grammy, que se entregarán mañana en Los Ángeles, Estados Unidos en una ceremonia reinventada por la pandemia de coronavirus.