The Weeknd, el más postulado a los Billboard 2021

NUEVA YORK (AP).— The Weeknd fue desairado por los Grammy, pero es el máximo postulado a los Premios Billboard de la Música 2021, donde los raperos Pop Smoke y Juice WRLD obtuvieron múltiples candidaturas póstumas y el desacreditado cantante country Morgan Wallen recibió seis.

En los apartados de música latina, Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna competirán por el premio al Mejor Artista Latino, mientras que Bad Bunny, J Balvin y Ozuna se medirán también por el de Mejor Artista Latino Masculino.

El premio a la Mejor Artista Latina Femenina lo disputarán Becky G, Karol G y Rosalía. Y el de mejor dúo o grupo latino entre la Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabón Armado y Los Dos Carnales.

The Weeknd, Juice WRLD y Pop Smoke, el tercero más postulado de este año, se medirán por el honor al Artista del Año con Taylor Swift y Drake, el cantante más laureado en la historia de estos galardones. La gala de los Premios Billboard se transmitirá el 23 de mayo.

The Weeknd recibió 16 candidaturas, incluyendo a Mejor Artista Masculino y Mejor Artista de R&B, Mejor Álbum Billboard 200 por “After Hours” y Mejor Canción Hot 100 por “Blinding Lights”, el tema No. 1 del año pasado.

De un vistazo

Triste partida

Pop Smoke, con 10 postulaciones, murió en febrero a los 20 años mientras sus canciones comenzaban a aparecer en las listas de popularidad de pop y rap. Su álbum debut oficial, “Shoot For The Stars, Aim For The Moon”, fue lanzado en julio y dominó las listas de “streaming”.