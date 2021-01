The Weeknd muestra su "nuevo" rostro en un vídeo que provoca memes

El estreno del vídeo musical del tema "Save your tears" ha desatado las críticas y memes.

EE.UU.— Hace un par de horas The Weeknd o Abel (nombre real del cantante) estrenó el video del tema "Save your tears" donde se le ve cantando con el rostro "operado" y su clásico atuendo rojo.

The Weeknd estrena el video oficial de “Save Your Tears”.



Este sencillo es parte de su álbum “After Hours”. pic.twitter.com/Nf2dzBt441 — BORN MX (@bestoutrightnow) January 5, 2021

Por sus rasgos -la nariz estilizada y labios gruesos- su nueva cara recuerda a la del personaje de "Bob Esponja", "Calamardo Guapo", quien en un capítulo se vuelve más "atractivo" tras un cambio drástico en su rostro.

No me queda duda que The Weeknd se inspiro en "calamardo guapo" para el videoclip de Save Your Tears. 🤭 pic.twitter.com/xASSOPkifq — albert león stewart ✨ (@MrStewart2910) January 5, 2021

En redes sociales, internautas no solo han hecho la comparación sino que han utilizado el "nuevo" rostro del cantante como inspiración de varios memes.

Psicólogos: The weeknd kardashian no existe



The weeknd kardashian: pic.twitter.com/J5guB2ZIyL — Kabir Hernández (@Kabirhernandz) January 5, 2021

The Weeknd se volvió el Ken Humano pic.twitter.com/Gnw7BeSjjE — KAILI YENER (@rayfibiris) January 5, 2021

Psicólogo: The Weeknd Calamardo no existe, no te hará daño.

The Weeknd Calamardo: *Existe*. pic.twitter.com/OQOG1tzOuy — Suso (@antoinejes942) January 5, 2021

Cabe destacar que esto del "nuevo rostro" es solo una estrategia publicitaria, ya que a finales del año pasado, The Weeknd apareció en los American Music Awards vendado.

¿Mi teoría? Las vendas que The Weeknd usó en los AMAS era porque su personaje estaba haciéndose las cirugías para Save Your Tears 👀 pic.twitter.com/fXASgM75Xl — El Andy 👨🏽‍💻 (@B4UTIST4_) January 5, 2021

Además estaría "contando la historia" de su último álbum, pues en el vídeo "Heartless", se le ve llevando una vida de excesos, drogas y apuestas. En el de "Blinding Lights" (enero de 2020) recibe una golpiza y es entonces que termina con el rostro ensangrentado.

The Weeknd completó su transformación pic.twitter.com/7SqP3apa2D — Carlos (@carlosjaquex) January 5, 2021

Para el tema "In Your Eyes" (marzo) Abel se volvió más extremo y hasta le cortan la cabeza. Con "Until I bleed out" (abril) nos muestra a un The Weeknd golpeado del rostro y perdido.

En "Too late" retrató la necrofilia y ahora "Save your tears" muestra "su cambio.

The Weeknd estrena videoclip "Save Your Tears" 🔥



Sencillo que forma parte del "After Hours" álbum que a la fecha, consideramos uno de los álbumes mas infravalorados del 2020 y que incluso, en la 63° Entrega de los Premios Grammy no fue tomado en cuenta



¿Ya lo vieron? 😉 pic.twitter.com/2YVxP8DybE — Revista Conexión (@revista_cnxn) January 5, 2021

