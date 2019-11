Thom Yorke regresará a México en 2020

MÉXICO.— El vocalista de la banda británica de rock alternativo Radiohead, Thom Yorke ofrecerá dos conciertos en México el próximo año como parte de su proyecto como solista Tomorrow’s Modern Boxes tour.

Two Mexico dates have been added to the Tomorrow's Modern Boxes 2020 tour. Tickets on sale Friday 8th November 10am local time.