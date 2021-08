Tiene fe en un cambio

“Todo va a estar bien”, nueva serie de Diego Luna

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “La pandemia, dentro de todo lo terrible que ha traído, es una gran oportunidad para despertar y en el mundo eso está pasando, sí está sucediendo de alguna u otra forma. Quiero suponer que algo vendrá de todo esto”, asegura Diego Luna.

La crisis sanitaria causada por el coronavirus llegó a cimbrar a Diego de todas las formas posibles.

El histrión explica que lo hizo cuestionarse su relación con lo más importante: el medio ambiente, la salud, las relaciones más importantes y además, la cercanía.

“Qué significa realmente estar cerca, dar un abrazo, estar ahí en el momento en el que hay que estar”, dice en entrevista.

“Mi vida ha estado llena de movimiento y de pronto todo ese movimiento hoy no lo celebro del todo, quisiera saber que estoy cerca de quien tengo que estar cerca. Me parece que es importante replantearnos nuestra relación con nuestros vecinos, con la gente que está a nuestro alrededor, con la desigualdad con la que convivimos a diario”, asegura.

En ese contexto llega a la pantalla su serie “Todo va a estar bien”, de la que es creador y director, y que, explica, aspira a ser vista en el mundo en el que estamos hoy, donde la pandemia llegó a confrontarnos con quienes somos y lo importante que es que cambiemos.

La historia se desarrolla en Ciudad de México, abriendo el diálogo a temas como el amor romántico, el matrimonio en la actualidad, si existe la pareja perfecta y la idea de familia con Flavio Medina y Lucía Uribe como la pareja protagonista.

El lenguaje inclusivo, el machismo y el feminismo también forman parte de la trama, que este 20 de agosto llega a la plataforma Netflix y que para Luna es importante abordar.

“Eso nos está pasando a todos de alguna u otra forma, hoy hay una necesidad brutal de cuestionarnos todas nuestras dinámicas, nuestra relación con el lenguaje, y es un ejercicio que hay que hacer”, comenta.

“A unos nos llevará más que a otros y los procesos serán largos, quiero imaginar, no es un switch que haces en tu cabeza y dices, ‘ya no voy a ser así’, crecimos entendiendo las relaciones de una forma y las tenemos que replantear de un modo en que podamos vivir en un entorno justo, más equitativo, amoroso, respetuoso, y no creo que vaya solo en este viaje, conozco a muchos que están en esa misma reflexión y la serie quería retratar eso”.

Para Luna, la única certeza es que como sociedad tenemos que cambiar aunque ve difícil pronosticar cuánto va a costar ese cambio, y cómo va a llegar, es difícil de pronosticar.

“Pero de que hay que entrarle hay que entrarle y esta familia (la de la serie) le está entrando con toda su complejidad y las frustraciones que conlleva, toparse con pared y demás, pero nos tenemos que dar la oportunidad todas y todos de replantearnos muchas cosas y entrarle a este cambio que el tiempo nos pide a gritos”, enfatiza el actor.

La serie, explica el director, aspira a preguntarse cuáles son todas esas expectativas que ponemos detrás de nuestras relaciones, qué tan sano resulta y qué tan provechoso para vivirlas al máximo.

Luna quería cuestionar a la familia, que para él es lo más importante en su vida.

“El amor más profundo es el que siento por mis hijos, la profesión que tengo te permite agarrar todas esas reflexiones y tratar de contar una historia que ojalá encuentre un eco allá afuera y un público que se refleje y conecte con esas preguntas que nos hacemos”.

Esta no es la primera vez que Luna asume el papel de director. Ya en 2007 tuvo la dirección del documental “J.C. Chávez”, sobre el boxeador mexicano Julio César Chávez, y en 2016 dirigió la cinta “Mr. Pig”, entre otros trabajos, pero sí se trata de su primera serie de este tipo.

Ante la pregunta sobre qué ha sido más difícil, si dirigir su primera serie o buscar destruir la estrella de la muerte, el intérprete del capitán Cassian Andor en la cinta “Rogue One: una historia de Star Wars”, dice entre risas: “Dirigir una serie es de las cosas más difíciles que me han pasado, es una película de cuatro horas, es una película enorme, son ocho episodios que están cercanos a la media hora”.

De un vistazo

Un proyecto de años

Diego Luna le dedicó de tres a cuatro años a este último proyecto que logró su concreción en plena pandemia. Las dudas que plantea en ella sobre la conformación de la familia y el matrimonio nacieron 13 años atrás cuando se convirtió en padre.