TikTok lo atrapó

Prince Royce admite que TikTok le encanta porque le permite mostrar cómo es él en la vida real. El cantante, que recientemente lanzó el disco doble “Alter Ego”, dice a la agencia de noticias EFE que nunca ha sido muy aficionado a las redes sociales, “pero últimamente, como no hay nada que hacer, me encuentro subiendo más cosas”.

“TikTok me ha encantado y no pensaba que me iba a gustar tanto, me ha dado la oportunidad de mostrar el Prince Royce de la vida real, cuando estoy en mi casa con mi esposa y con mi familia”, explica.

