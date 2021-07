TikToker se inventa infertilidad para tener relaciones sin protección (vídeo)

El ídolo adolescente confesó que nunca utiliza protección cuando tiene relaciones sexuales, pues cree que es estéril.

CIUDAD DE MÉXICO.— Naim Darrechi, un popular tiktoker hizo polémicas declaraciones en un entrevista en la que se le preguntó sobre su vida íntima y en especificó el modo en el que lleva al cabo su vida sexual.

En dicha plática, el español aseguró que él no usa ningún tipo de protección, pues además de que no le gusta cree que es estéril, por tal razón considera que no es capaz de "afectar" la vida de alguna de sus parejas con un embarazo no deseado. No obstante, el aspirante a cantante indicó que para poder evitar usar condón tiene que engañarlas.

Un practicante del stealthing

En un vídeo para el canal de YouTube de ‘Mostopapi’, Naim Darrechi aseguró que tiene relaciones sexuales sin protección e incluso eyacula dentro de sus parejas sin su consentimiento, en dicha entrevista explica que simplemente no puede si usa condón.

"No puedo, me cuesta mucho con condón…entonces no utilizo", detalló uno de los tiktokers más influyentes en España y México.

Naim también mencionó que ha pensado que tiene un problema, pues no ha embarazado a ninguna de sus parejas, pero comentó que si la chica con la que está se siente intranquila, él le asegura que se ha operado y ya.

"Nunca ha pasado nada y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema [...] Yo les digo que tranquilas que soy estéril: 'tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos'", señaló el también influencer.

Naim Darrechi, un influencer con 26 millones de seguidores en YouTube, dice entre risas que engaña a las chicas para mantener relaciones sexuales sin condón y eyacular dentro: "Les digo que soy estéril". Esto es un delito de abuso sexual. pic.twitter.com/rsDK56goPb — PabloMM (@pablom_m) July 12, 2021

Piden castigo para el ídolo adolescente

Luego de las escandalosas declaraciones del tiktoker que se hicieron virales, el gobierno de España ha decidido tomar cartas en el asunto. Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno de España, señaló que el tiktoker podría ser sentenciado por abuso sexual y/o agresión al realizar prácticas sexuales sin consentimiento.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021