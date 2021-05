Timothée Chalamet protagonizará la historia detrás de Willy Wonka

Timothée Chalamet enfrenta un nuevo reto actoral, que pondrá a prueba una vez más su versatilidad, pero esta vez como protagonista de “Wonka”, el filme busca narrar los orígenes del fabricante de chocolates Willy Wonka.

La producción de Warner Bros. y Roald Dahl Story Co. se basa en los personajes creados por el escritor Roald Dahl. El filme se centrará en Wonka y sus aventuras antes de abrir su legendaria fábrica de dulces, de acuerdo con información de Reforma.

Con guión de Paul King, coescrito junto a Simon Farnaby; la producción correrá a cargo de David Heyman a través de Heyday Films. Luke Kelly y Michael Siegel fungirán como productores ejecutivos.

Esta es la tercera vez que Warner produce una película sobre Willy Wonka; las versiones anteriores fueron adaptaciones de la novela clásica de Dahl, "Charlie y La Fábrica de Chocolate".

La primera fue protagonizada por Gene Wilder como Wonka, y se volvió un éxito de culto. Johnny Depp encabezó la segunda película, con Tim Burton en la silla del director; una mancuerna que hasta hoy continúa en la lista de favoritas del público.

‘Willy and The Chocolate Factory’ was really one of those instant classics that I will always appreciate. It is timeless and showed us how the impossible is possible. Gene Wilder as Willy Wonka was perfect casting. This film was a masterpiece. pic.twitter.com/aL3vgQGXUC