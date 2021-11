Mucho se ha hablado de "Spiderman No Way Home" y la posible aparición en un multiverso de Tobey Maguire y Andrew Garfield junto con Tom Holland. Hoy esos rumores cobran aún más fuerza tras filtrarse unas imágenes que estarían confirmando esa posibilidad que los fanáticos de este personaje estaban esperando.

En la imagen filtrada se puede ver a los tres personajes sin la máscara, en el caso de Tom Holland visiblemente cansado y golpeado, no así para Maguire y Garfield.

"Spiderman: No Way Home" es una de las películas más esperadas del 2021. En este nuevo filme reunirá a los seis siniestros y, la noticia que todos esperan es la confirmación de los otros Spider-Man.

Adicional a las imágenes filtradas, a finales de octubre destacaron unas fotos de Tobey Maguire caminando con un póster, el cuál también se especuló sea del estreno de Spiderman con los tres personajes que tanto desean ver confirmados los fanaticos

andrew garfield: *fighting for his life trying to keep his appearance in nwh a secret*

tobey maguire: *walks around with the poster in his hand* pic.twitter.com/qZIQv8nPNE