Filtran supuestas imágenes de Tobey Maguire, ¿se confirma el ''multiverso''?

Quizá “Spiderman: No way Home” se la película más esperada del año, al menos para los fanáticos de Marvel, que desde el anuncio de la tercera entrega –en colaboración de Sony y Disney Studios- esperan con ansias que se confirme el llamado “multiverso”.

En redes sociales, no tardó en circular imágenes que aseguran que Tobey Maguire participará en la entrega, siendo el primer Spiderman del siglo XXI en ser recordado.

La imagen que circuló en la red parece ser también la edición de lo que será el segundo traíler de la película; protagonizada por Tom Holland.

New leak of #SpiderManNoWayHome Where it shows Tobey and Andrew on set. According to my sources this image is 100% true. #SpiderManNoWayHomeleak pic.twitter.com/IiJSLUmXQD

La información llega tan solo unos días después de que otro perfil en la red filtrara que precisamente el segundo tráiler estaría por ser revelado, pues al menos en Corea del Sur ya había sido calificado en torno a su recomendación de edades.

Korean government website where ads and trailers get rated, Approved the 2nd #SpiderManNoWayHome Trailer which proves that it is done and ready to be dropped online. pic.twitter.com/f4c6uMfZQe