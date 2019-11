Toda la música de Cecilia Toussaint vía “streaming”

Desea compartir su trabajo que sale del corazón

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Yo canto para ser escuchada”, es la razón que da la cantante mexicana Cecilia Toussaint, por el hecho de poner toda su discografía disponible en plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon, Claro Música, Tidal y YouTube Music desde la semana pasada.

“Esto me da una paz profunda y gran ilusión. Era un gran pendiente que tenía que resolver porque para mí es muy importante que mi música se escuche, por ser un artista independiente me ha costado mucho este tema de la distribución y poder accesar a plataformas digitales es importante”.

La intérprete de los temas “Carretera” y “Tírame al corazón”, señaló que muchos de los discos que la gente ya puede disfrutar, ya no se encuentran en físico, porque sólo se editaron mil o 2 mil copias sin tener un segundo tiraje, pues a lo largo de su carrera de más de tres décadas, la mayor parte del tiempo ha sido artista independiente. “Habla de toda una vida este catálogo, no son sólo ocho o nueve discos sino significan el trabajo y esfuerzo de una mujer que quiere ser escuchada y ama profundamente su profesión”.

Pero este paso también significa para ella la posibilidad de llegar a nuevo público, que ahora se encuentra inmerso en la dinámica de las redes sociales y la era digital.

“Y que también las generaciones que han crecido conmigo, puedan accesar al material que mucha gente nunca pudo tener, porque no llegaban a las tiendas, o no llegaban a donde tenían que llegar por deficiencias en la forma que encontré para distribuir el material”, dijo.

“Yo permito que mi alma y mi corazón hable a la hora de estar creando un disco, no me voy con la moda, no pienso en fórmulas de nada, mi única fórmula es que mi corazón hable, ser congruente con lo que soy, que sea honesto y sienta una cercanía con mi proyecto, eso es lo que me importa, ya lo que suceda después es ganancia”, concluyó

Disponibilidad

También estarán disponibles en las plataformas digitales de música los dos discos más recientes de Toussaint, “En otro lugar y Faro”, el primero es de colaboraciones con artistas como Aleks Syntek, Alfonso André, Zoé, Jumbo, Chetes, El Gran Silencio, Café Tacvba, entre otros, y que se grabó en 2002.