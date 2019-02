Todas las categorías se transmitirán durante los Premios Óscar 

México (Notimex).- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood aseguró que ninguna categoría premiada en la 91 entrega de los Premios Óscar será presentada de un modo que menosprecie los logros de sus nominados y ganadores en comparación con las otras.

Tras la polémica por su decisión de excluir de la transmisión la entrega del galardón en Mejor Edición, Dirección de Fotografía, Mejor Maquillaje y Peinado, y Cortometraje, el organismo señaló que se generó una “cadena de desinformación”.

Refirió que se mantiene “el plan previsto para presentar los premios, tal y como lo aprobó la Junta directiva de la Academia” e insistió en que los 24 premios serán presentados en el escenario del Dolby Theatre y se incluirán en la transmisión.

El comunicado fue emitido luego de la carta abierta firmada por más de 40 cineastas, entre los que se encuentran Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Damien Chazelle, Spike Lee y Roger Deakins, quienes calificaron como un “insulto” la decisión de entregar los premios de cuatro categorías durante las pausas publicitarias.

Reposting, revised: I would not presume to suggest what categories should occur during commercials on Oscars night, but, please: Cinematography & Editing are at the very heart of our craft. They are not inherited from a theatrical or literary tradition: they are cinema itself.

— Guillermo del Toro (@RealGDT) February 13, 2019