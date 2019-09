En “Chicago” no existe la rivalidad

Todo está bien entre María León y Biby Gaytán

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Mientras abrazaba a Biby Gaytán, María León pidió ayer a los reporteros: “Tomen su foto”.

Fue en respuesta a los cuestionamientos de la prensa sobre la enemistad entre ellas, que surgió en ensayos del musical “Chicago”.

“Pueden contar misa allá afuera, que aquí ni nos enteramos. La verdad nos amamos, somos amigas, nos disfrutamos y nos inspiramos mutuamente, esperamos que esto se vea reflejado en unos personajes maravillosos ya en escena”, agregó de manera firme María.

Biby agregó que sabe que esto es parte del show y no le molestan esos rumores. “Soy una persona a la que siempre le gusta aprender, el día que pierda esta inquietud comenzaré a morirme porque esto me da vida; para mí estar rodeada de tanto talento jamás me ha agredido, al contrario me inspira, les aprendo todos los días, me alimentan el alma y eso lo agradezco”, manifestó la actriz y cantante, exintegrante de Timbiriche.

En el encuentro con los medios, el resto del ensamble presentó fragmentos de cuatro números (“Mama”, “Morton”, “Lo que importa” y “Todo el jazz”) como un adelanto de lo que se verá a partir del 16 de octubre con la versión mexicana del musical, que cuenta con una producción internacional.