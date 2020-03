Toei Animation honra a Luis Alfonso Mendoza con un mensaje

Toei Animation, la compañía de animación japonés, se sumó el lunes a las condolencias por el asesinato de Luis Alfonso Mendoza, quien diera voz a Gohan en la saga de “Dragon Ball”, una de las más populares de la empresa ninpona.

El sábado trascendió que Mendoza fue ultimado junto a su esposa y cuñado, cuando los tres salían de la escuela de doblaje que dirigía en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

El gremio del doblaje en el país emitió sus condolencias por el fallecimiento del actor y lamentó que la ola de violencia se extendiera hasta este arte.

Más tarde, Mario Castañeda –voz oficial de Goku, protagonista de la cita serie animada- confirmaría que el atentado se debió litigio por un predio, donde precisamente laboraba la escuela.

“ Esta casa no era suya, la rentaban y según entiendo ya se las habían pedido pero no se habían salido, entonces creo que había algún tipo de litigio por el lugar, pero no sé cómo puede escalar esto y llegar a un punto así, no sé qué negociaciones tenían ”, declaró el actor y director de doblaje mexicano a El Universal.

De acuerdo con la Policía de Investigación, el responsable del ataque sería el hijo de los dueños anteriores del inmueble, quienes ya habían fallecido. Después de perpetuar el triple asesinato, el hombre atentó contra su vida. Los agentes lo encontraron con signos vitales, sin embargo, más tarde moriría en un hospital.

Este lunes, la empresa japonesa –a través de sus redes sociales en inglés- lamentó el fallecimiento del actor y reconoció su labor en el doblaje.

Rest In Peace Luis Alfonso Mendoza, a wonderful Spanish voice actor who lent his amazing voice to many fantastic characters, including our beloved Gohan. Thank you Luis for everything. 🙏❤️ pic.twitter.com/I3ZUorLEUq