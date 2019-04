“Tolkien” debuta en Reino Unido, sin la autorización de su familia

Desean conservar su legado en “secreto”

El productor británico Dan Finlay El productor Kris Thykier y su esposa Claudia Winkleman Craig Roberts Adam Bregman Los actores Ty Tennant y Lola Thatcher Anthony Boyle posa para los medios durante el preestreno de la película "Tolkien" Los actores David Tennant y Ty Tennant El actor británico Tom Glynn-Carney El actor Ian Holm, quien interpreta a Bilbo Bolson en la trilogía "El Señor de los anillos", asiste a la premiere de "Tolkien" en Londres Nicholas Hoult protagoniza la película "Tolkien" Lily Collins y Nicholas Hoult a su llegada al estreno de 'Tolkien' en Londres Lily Collins posa en la premiere de 'Tolkien' en Londres. Crédito: AP y Efe ❮ ❯

Fue en 2001 cuando Peter Jackson llevó a la pantalla grande una de las obras literarias más complejas y extensas del Reino Unido: “El Señor de los Anillos”, que se convertiría en una gran franquicia y atraparía a miles de fanáticos.

La saga se basa en la obra homónima de J.R.R. Tolkien, publicada en 1954. Pero es muy poco lo que se conoce detrás de la mente que fue capaz de crear un nuevo idioma, así como un mundo plagado por elfos, enanos, orcos y hobbits.

El proyecto de llevar al cine la vida de Tolkien lleva seis años “cocinándose” y próximamente llegará a la pantalla grande; sin embargo, los herederos del autor han dejado claro a través de un comunicado que ellos “no aprobaron, autorizaron ni participaron en la realización de esta película, ni avalan su contenido de ninguna manera”.

“Tolkien” narra la vida del autor desde sus años como huérfano y su paso por la universidad, así como la relación con sus amigos con quienes formó una comunidad. También habla de su relación con Edith Bratt, con quien se casó en 1916 cuando el escritor tenía 24 años. Además, recuerda como la Primera Guerra Mundial marcó su vida y parte de su obra, al servir de inspiración para sus escritos.

Sin su consentimiento

De acuerdo con elespañol.com, los motivos de la familia para “desaprobar” la película serían meramente económicos, pues Tolkien malvendió los derechos de su obra a Jackson en 1969 por 100,000 dólares, una suma que le sirvió para pagar una deuda con Hacienda. En 2017, sus herederos lograron un mejor acuerdo, 250 millones de dólares, para una serie que Amazon Prime Video aún tiene en desarrollo.

La película “Tolkien” es dirigida por Dome Karukoski, quien en pasadas entrevistas lamentó la decisión de la familia, a quienes incluso invitó a ver el trabajo final –encabezado por Nicholas Hoult y Lilly Collins– para darle el visto bueno y saber sus impresiones.

“El comunicado no era tan hostil. No me sentí insultado. ¿Por qué iba a sentirme así? Pero me habría encantado ver la película con ellos, escuchar sus impresiones y emociones y hablar sobre qué licencias artísticas se habían tomado”, reconoció el cineasta.

“Tolkien” llegará a las salas de cine en junio próximo.