Tom Cruise devuelve tres Globos de Oro: protesta contra una asociación

Tom Cruise sorprendió luego de que se diera a conocer que devolvió tres premios Globos de Oro, en medio de las protestas contra la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Según reportan Deadline y Variety, el actor decidió regresar las estatuillas que ganó en 1996 por “Jerry Maguire” a Mejor Actor, la de “Born on the Forth of July” de 1989 a Mejor Actor y la de “Magnolia” (1999) a Mejor Actor de Reparto.

Este movimiento del actor de “Misión Imposible” fue paralelo a la drástica decisión de la cadena NBC de no transmitir los Globos de Oro de 2022.

Esto, como parte de una serie de protestas por la falta de diversidad y comportamientos recientes de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

“Asumiendo que la organización trabaje sobre su plan, esperamos estar en una posición de emitir el show en enero de 2023”, continuó.

Varios integrantes de la industria se quejaron de la HFPA luego de que un artículo publicado en febrero por Los Ángeles Time denunciara que, de los 87 miembros que componen la asociación, ninguno es de color o forma parte de alguna minoría relevante.

Por este motivo, Scarlett Johansson alzó la voz para señalar que los Globos de Oro no sólo eran racistas, sino que algunos miembros de la HFPA han participado en actos de acoso sexual en su contra.

“The HFPA is an organization that was legitimized by the likes of Harvey Weinstein to amass momentum for Academy recognition and the industry followed suit..."



