La atrevida acción del actor fue en el rodaje de “Misión imposible 7”.

NORUEGA.— Tom Cruise una vez más logró causar impactó con una peligrosa acrobacia, la cual será parte de la nueva entrega de “Misión imposible 7”.

Para esta escena el actor, saltó a toda velocidad una rampa interminable que lo lanzó al vacío. El vídeo se filtró en redes sociales y en minutos se volvió viral debido a lo arriesgada que fue la toma.

Por su parte Tom Cruise, reveló que estaba muy contento de demostrar que pese a sus 58 años de edad, ninguna misión es imposible para él.

El vídeo que ha impactado a varios internautas muestra a Cruise en una impactante secuencia, en la que se le ve conduciendo una motocicleta a toda velocidad sobre una rampa que no está terminada; ésta lo lanza al vació con todo y moto, y segundos se abre un paracaídas.

Un acercamiento a Tom mientras sobrevuela la zona muestra una gran sonrisa en el rostro del actor.

Las imágenes, grabadas al borde de la montaña Helsetkopen en el municipio de Stranda (Noruega), han sido captadas desde la cámara de un helicóptero y un drone.

Luego de que Tom Cruise impactará a los internautas, algunos fanáticos resaltaron que el actor es doblemente admirable, pues no suele usar dobles.

Tom Cruise has been seen performing stunts in Norway for Mission: Impossible 7, including a spot of parachuting and riding a motorbike.



Filming had been put on hold for seven months #coronavirus pandemic.



To read more about this story, click here: https://t.co/ddGOYTFEqx pic.twitter.com/9Xv4JwSMcr