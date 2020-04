Reaparece en la televisión

Tom Hanks, de buen humor tras padecer Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Tom Hanks regresó a la televisión luego de haber sido hospitalizado y dado de alta, tras haberse contagiado de coronavirus durante un viaje a Australia al lado de su esposa, Rita Wilson, quien también contrajo la enfermedad.

El protagonista de “Forrest Gump”, estelarizó la más reciente emisión del programa “Saturday Night Live”, donde fungió como anfitrión, en una edición especial en la que todos los invitados participaron desde sus casas debido a la emergencia sanitaria que se vive en el mundo.

Notoriamente más delgado que de costumbre y con la cabeza rapada, el ganador del Óscar a Mejor Actor en 1995, utilizó la cocina de su casa como locación para transmitir su participación en la revista nocturna, donde también se dio tiempo para hablar de la enfermedad (Covid-19) que logró superar y sus secuelas.

“Desde que me diagnosticaron he sido más que nunca como el papá de América: Nadie quiere estar conmigo por mucho tiempo y pongo incómoda a la gente”, bromeó el actor, y posteriormente reveló que la ausencia de cabello se debe a una película que filmaba y no sabe cuando se reanudará.

