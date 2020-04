Tom Hanks envía carta a niño acosado por llamarse "Corona"

SÍDNEY.— El actor estadounidense Tom Hanks respondió a una carta y envió un regalo especial a un niño australiano, quien le confesó en una misiva que sufría acoso escolar por llamarse Corona De Vries.

El niño de ocho años y residente en Gold Coast, se preocupó al saber que a mediados de marzo el actor y su esposa, Rita Wilson, habían contraído el nuevo coronavirus durante su estancia en Australia.

Corona le preguntó en una carta a la pareja cómo se encontraban de salud y les contó que en el colegio sus compañeros se metían con él a raíz de su nombre y en el contexto de la pandemia mundial.

La carta que el pequeño Corona escribió el pasado 6 de abril, fue publicada por el canal 9 de la televisión australiana. Este mismo medio ayudo a generar la respuesta de Hanks.

El actor se tomó el tiempo para responder la carta del niño australiano. Y también decidió obsequiarle una regalo especial.

Tom, quien ya se encuentra en Estados Unidos tras superar la enfermedad, envió el siguiente mensaje:

Este mensaje fue acompañado de un regalo, Hanks decidió darle al niño su máquina de escribir, una antigüedad de la marca L.C. Smith & Corona Typewriters Inc.

"Pienso que esta máquina de escribir es adecuada para ti (…) Pregúntale a un adulto cómo funciona. Y úsala para escribirme", escribió el intérprete de películas como "Forrest Gump" y "Filadelfia", que en la postdata añadió: "Tienes un amigo en mí", en alusión a la canción de la película animada "Toy Story".

.@tomhanks has written a heart-felt letter to a young Helensvale boy named Corona. The 8-year-old was being bullied at school and decided to write to the Hollywood superstar and his wife @RitaWilson, after they were diagnosed with Coronavirus. https://t.co/6l2nzFJNn5 #7NEWS pic.twitter.com/H02WF2dRCx