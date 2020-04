Tom Hardy sorprende con su papel en 'Capone'; lanzan el tráiler

ESTADOS UNIDOS.— Entre las pocas noticias buenas que se pueden leer estos días, se encuentra el lanzamiento del tráiler de la cinta criminal biográfica ‘Capone’, protagonizada por Tom Hardy.

El actor Tom Hardy vuelve a sorprender con su actuación en una nueva película de corte biográfico ‘Capone’.

En ella podremos ver al actor en su faceta de gánster famoso y la asombrosa transformación que muestra a un Hardy irreconocible.

Aunque la voz, es otro de los detalles que ha asombrado a muchos. En el tráiler se puede escuchar cuando hace esta pregunta:

El tráiler que ya se ha lanzado; en él nos muestra escenas de la película que estarían basadas en hechos reales

Josh Trank, director de la película, publicó el avance en su cuenta oficial de Twitter, y por si no fuera suficiente, dio a conocer que el lanzamiento de la cinta se tiene planeado para el 12 de mayo.

TRAILER. Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12. (Different title. My cut. 🤩) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6

El director agregó que esta película anteriormente se tituló Fonzo.- Con información de El Imparcial.

Robert De Niro as Al Capone in 'The Untouchables' vs Tom Hardy as Al Capone in 'Capone' pic.twitter.com/Xb02Wcwekz