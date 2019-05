Tom Holland celebrará su cumpleaños 23 jugando golf

Tom Holland cumple mañana sábado 1 de junio 23 años. No tiene planes de hacer una gran celebración o reventarse. En su mente está comer pastel, jugar golf y bailar.

El actor ofreció una entrevista a Reforma, en la que recuerda su reciente visita a Ciudad de México.

“Fui a ver al elenco del musical Billy Elliot en el teatro donde se presentan y quedé encantado de ver que talento hay. Esta obra es parte de mi vida y mi corazón. Me encantan la historia y sus bailes”.

El británico, protagonista de la nueva saga de Spider-Man, celebrará este sábado un año más: “No soy nada fiestero, al contrario, hay amigos que me dicen que soy aburrido, pero yo prefiero pasarla con mi familia, salir a una buena comida o una buena cena y brindar con ellos para pasarla bien”.

“Creo que este año habrá pastel. Disfrutaré de un buen juego de golf. Un desayuno que mi mamá prepara que consiste en pastel de carne, torta de huevo y licuado de frutas. Soy un chico muy afortunado y consentido”, apuntó Holland.

El protagonista de “Spider-Man: Lejos de casa”, que se estrena en julio, dijo que entre las actividades que más le gusta disfrutar en un fin de semana como este no hay como la de bailar o tirarse en un sofá a darle con todo a la consola de videojuegos.

“Me formé como bailarín y me gusta mucho el baile, entonces, si puedo bailar en casa con mi familia o mis amigos, me siento más que feliz. Eso, y jugar videojuegos, son de las actividades que más disfruto cuando no trabajo, porque de eso se trata, ¿no? De consentirse uno mismo”.

El actor disfruta estar con su familia

Hijo de Nicola Elizabeth Frost, fotógrafa, y Dominic Holland, comediante y autor, y hermano de los gemelos Sam y Harry y de Patrick, el actor que se convirtió en la sensación como el nuevo Hombre-Araña de la saga cinematográfica aseguró que con ellos su vida está completa.

Y también gracias a sus seres queridos entendió que una de sus mayores pasiones, el baile, va más allá de los estereotipos y los clichés, pues lo apoyaron para aprenderlo, ejecutarlo y perfeccionarlo desde pequeño.

Una formación desde pequeño

“Mi familia es mi apoyo principal y el equipo de personas que me alienta a seguir adelante. Mis papás me impulsaron a bailar y actuar desde pequeño, porque fue lo que hice, bailar. Comencé bailando hip hop, un poco de clásico y ballet, y ellos me alentaron.

“Cuando fui a la escuela y conté que bailaría me hicieron mucho bullying, y, además, se burlaban de mí. Todo cambió cuando me aceptaron en ‘Billy Elliot, el Musical’. Muchos me envidiaron y mis papás me dijeron que no lo tomara ni bien ni mal, que no le diera importancia”, comentó el actor, quien protagonizó la puesta en escena en el West End, en Londres.

Holland, quien detesta que le digan Tommy o algún derivado o apodo por el estilo, contó que quizás viaje con la familia a una playa a disfrutar de un descanso veraniego, o bien, espera que lo sorprendan con algo inesperado.