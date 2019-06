Tom Holland protege a una fan de unos “cazadores de firmas” (vídeo)

Tom Holland sigue las enseñanzas de sus compañeros en “Los Vengadores”, como Chris Evans y Robert Downey Jr., mostrándose siempre cercano a sus seguidores.

Esa cercanía hizo que el protagonista de “Spiderman: Lejos de casa” no dudara en proteger a una seguidora que se vio atrapada en medio de la firma de autógrafos que ofreció en Nueva York.

“It’s okay I got you I got you” @TomHolland1996 🙃

This was absolutely INSANE and should NEVER happen….my neck was literally against the barricade with 30 grown men behind me pushing…. ridiculous how people act like you’re not only endangering fans safety but Toms as well🤯 pic.twitter.com/uey9VVMfBJ