Tomorrowland: por primera vez es virtual

David Guetta y Martin Garrix en el evento

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El acceso a la segunda edición de Tomorrowland no fue como los otros años. No hubo un paisaje verde alrededor de los escenarios, miles de asistentes nacionales y extranjeros entrando, explorando los escenarios, viendo los horarios y haciendo un plan para no quedarse sin ver a sus artistas favoritos.

Debido a la pandemia, el encuentro anual decidió hacer una edición virtual con boletos de 12 euros el día y 20 por ambos. La experiencia comenzó con el acceso, pero en la página de Tomorrowland, con un código que al introducirlo te abría las puertas a una isla nocturna llena de luces, escenarios y curiosidades. Para moverse de un lugar a otro no fue necesario caminar, sino mover el cursor hacia la dirección deseada.

El escenario principal, Atmosphere; Core, Cave, The Wall, Elixir, Freedom y Moose bar fueron los escenarios de la segunda jornada que se habilitaron utilizando la máxima tecnología para sentirte en medio de un festival real, con miles de asistentes alzando las manos, levantando sus teléfonos y gritando, solo que sin esa vibra de estar en un lugar físico, sin contacto visual, sin el grupo de amigos con los que muchos disfrutan de este tipo de festivales.

Los artistas del segundo día aparecieron en sus escenarios. El principal tuvo a grandes referentes de música electrónica: Tiesto, David Guetta y Martin Garrix, quien cerró el festival.

El evento se despidió con el siguiente texto: “Nuestro mensaje ha sido enviado hasta las esquinas más alejadas del mundo. Este viajará alrededor del globo hasta que vengan los tiempos en los que podamos reunirnos una vez más en el futuro, todas las reflexiones podrán encontrarse para completar el siguiente capítulo en nuestra historia, que llamamos ‘La reflexión del amor’. Por ahora, dejamos este hermoso lugar que llamamos Papilionem y atesoramos lo que hemos experimentado juntos. Vive hoy, ama mañana, únete para siempre”.

De un vistazo

Participantes

“Flames”, “Never Be Alone” y “The Renegade” fueron algunas de las piezas que David Guetta sumó a su show. Cada artista, a su manera, dio mensajes de motivación para estos días de encierro: “Donde sea que estén, hoy somos uno y hay que celebrar”, dijo Guetta. Reinier Zonneveld, Amelie Lens, San Holo, Coone y Joris Voorn, entre otros, formaron parte del cartel de anteayer.