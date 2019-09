Toñita “le dio de su propia medicina” a Myriam Montemayor

La ex académica Toñita volvió a hablar sobre el pleito con su ex compañera Myriam Montemayor a quien dice “desconoce”.

En entrevista para el programa “De primera mano”, Toñita acusó a Myriam de hacerle bullying en el pasado, por lo que ahora decide ponerle un alto.

“Desconozco a la muchacha, no es mi amiga, no es mi familia; tengo compañeros hermanos son 12 y es todo lo que te puedo decir, de la señora ahí muere”, dijo en referencia a Miriam.

Toñita explicó que llega un momento en que “como mujer debes decir hasta aquí”. “Ella sabe que soy de armas tomar, lo que hice es darle de su propia medicina”, añadió.

“Yo tengo cosas que hacer y ella no es importante para mí; si me vuelven a preguntar pues diré que no sé de qué me hablan”, sentenció.

Acerca de sus proyectos, relató que próximamente va a lanzar un nuevo sencillo titulado “Luego no te quejes”, el cual es un tema vernáculo con el que busca forjar su nombre en la industria musical.

Te puede interesar: Myriam Montemayor y Toñita se insultan y amenazan en las redes