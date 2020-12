Apelando al poder de la música como un aliciente para pasar los difíciles momentos que ha vivido la humanidad, más lanzamientos navideños han llegado estos días a las plataformas.

“Oh Santa!” de Mariah Carey junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson, se ha posicionado como una de las favoritas de esta temporada, al tener casi 25 millones de reproducciones en YouTube.

Encabeza la lista Michael Bublé con “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas”, que suma 72 millones de reproducciones.