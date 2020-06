Toño Mauri padece Covid

El actor cuenta su experiencia al dar positivo al virus

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El actor Toño Mauri y su familia dieron positivo a la prueba del coronavirus, luego de que el histrión sintiera algunos síntomas parecidos a los del resfriado común.

En entrevista con el programa “Despierta América”, Mauri detalló que se siente bien, aunque un poco preocupado de que los malestares aumenten y tenga que ir al hospital.

“Me siento bien, relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día estás bien, otro día te sientes aplastado. He tenido suerte porque mi oxigenación está bien, pero no deja de preocuparme porque esto puede cambiar”, confesó en entrevista con “Despierta América”.

Sobre los síntomas, expresó que comenzó con dolor de cabeza, de cuerpo y malestar general, por lo que pensó que se trataba de una gripe, sin embargo al realizarse la prueba del Covid-19 ésta dio positivo.

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripe porque nos hemos cuidado mucho, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir”, dijo.

Cuadro familiar

Toño Mauri informó que su esposa, hijos y yerno también están contagiados. El actor está preocupado por su yerno, quien padece asma y teme que su cuadro pudiera complicarse.

Nada claro

El actor que reside en Estados Unidos, confesó que hasta el momento no saben de dónde pudo haber venido el contagio.