Toño Mauri producirá bioserie sobre la vida de Miguel Bosé

Hace un año Toño Mauri se contagió de Covid-19, debido a esto tuvo que estar hospitalizado varios meses y recibir doble trasplante de pulmón.

Después, como informó Grupo Megamedia, al actor y empresario le hallaron una bacteria en el pulmón y el estómago por lo que ahora se encuentra en tratamiento.

Sin embargo, se recupera poco a poco y regresará al trabajo, en esta ocasión será uno de los encargados de producir la bioserie de Miguel Bosé.

Toño Mauri contó que está emocionado de volver al trabajo tras su lucha contra el Covid-19 y en enero próximo comenzará la producción de la serie que contará la vida de Miguel Bosé.

“Es una historia hermosa. Poder compartir con Miguel parte de su vida, cosas que no van a salir en la serie, pero a la hora que las platica te hace vivir esa experiencia, una vida y una carrera maravillosa”.

El productor mexicano señaló que no sabe si la serie tendrá varias temporadas ni si se contarán los problemas que el cantante español tuvo con su expareja.

Tampoco si se abordará la adopción de sus hijos o la polémica que tuvo por sus comentarios sobre el Covid-19.

“No sé los alcances de la serie, hasta dónde va a llegar, sé los detalles que he platicado con él, pero no tantos porque estuve fuera de acción y me incorporo poco a poco”, agregó.