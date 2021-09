Toño Mauri quiere volver a trabajar

El actor va pasoa paso tras meses en un hospital

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Antonio Mauri, sometido a un doble trasplante de pulmón, prepara su regreso a la actuación con la serie “Mariachis”, cuya grabación arranca en octubre.

El histrión de “Por amar sin ley” egresó en febrero de un hospital estadounidense, donde en junio de 2020 ingresó por complicaciones de Covid-19.

Fue puesto en coma por cuatro meses y luego sometido a la operación. El proyecto, es una comedia familiar producida por Hippo Entertainment, de la cual es socio junto con su hijo, para la plataforma HBO.

“De repente se da esta necesidad de incorporarse a la rutina que se tenía, a veces he querido irme rápido y he tenido que frenar. Desde antes de enfermarme, Toño (su hijo) y yo habíamos trabajado fuerte, y cuando pasó todo esto, él tomó el mando. (Actuar) es una de mis metas y tengo esta oportunidad para trabajar y me permita adaptarme”, expresa.

Su participación, recuerda, estaba desde que se realizó el piloto.