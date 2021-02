Toño Mauri vence al Covid: así luce al salir del hospital (Fotos)

Toño Mauri salió del hospital luego de someterse a un doble trasplante de pulmón en diciembre pasado debido a las secuelas que le dejó el Covid-19.

Los conductores del programa El Gordo y La Flaca , Raúl de Molina y Lili Estefan, informaron que el excantante, actor y productor se recupera después de que se contagió de coronavirus en junio del año pasado.

Los titulares del show mostraron una fotografía del momento en que el famoso abandona las instalaciones del University of Florida Health Shands.

En el hospital Toño permaneció alrededor de ocho meses luchando por los efectos graves causados por la enfermedad del coronavirus.

En la imagen compartida por El Gordo y La Flaca, se observa que el también empresario, posa para la fotografía, acompañado por personal médico que lo apoyaron para mantenerse de pie.

Ambos conductores añadieron que “los milagros existen”, pues tras varias semanas de monitoreos médicos recurrentes, las autoridades hospitalarias finalmente pudieron darlo de alta y trasladarlo a su hogar.

En la transmisión, Lili Estefan comentó que el actor y cantante mexicano, escribió un mensaje en el que menciona: “hoy es el primer día de su nueva vida”, pues probó su primer plato de comida.

Como informó Grupo Megamedia por medio de sus diversas plataformas, aunque toda la familia Mauri contrajo la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, únicamente Toño sufrió graves complicaciones y secuelas.

When telenovela star Toño Mauri left home, he wasn't sure he'd be coming back. Today, after months spent battling COVID-19 & recuperating from a double-lung transplant, he was discharged. "This experience made me realize what is really important," he said. Congratulations, Toño! pic.twitter.com/vUwcDFjnj1