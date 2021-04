'Toqué fondo': Rafael Amaya reaparece en un vídeo en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael Amaya reaparece en redes sociales en un vídeo en vivo junto a su amigo y compadre Roberto Tapia, el actor de "El Señor de los Cielos" se mostró muy sonriente y bromista durante la transmisión de 20 minutos.

"La verdad es que yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo otra vez, me siento muy contento", expresó Amaya frente a la cámara. Aceptó que había tocado fondo y aprovechó para agradecerle a Tapia todo su apoyo en los momentos complicados, que son parte de su pasado.

RAFAEL AMAYA ASEGURA QUE YA TOCÓ FONDO pic.twitter.com/LuDhFyoQxr — ROLANDO (@roliscontreras) April 2, 2021

Rafael Amaya detalló que vienen muchos proyectos profesionales, uno de ellos podría ser la octava temporada de "El Señor de los Cielos".

"Estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento", dijo ante los cuestionamientos de los cibernautas sobre su estado de salud.

En el clip Rafael Amaya reaparece con una sonrisa y muchas carcajadas junto a Roberto Tapia. El actor confesó que está soltera en busca del amor, e invitó a sus fans a que le enviaran solicitudes.

"Ocupo novia, estoy soltero", dijo entre risas.

Amaya, quien estuvo fuera de los reflectores desde hace un tiempo, recuperándose de problemas de adicción, expresó que este era un momento histórico en su vida; además de que era su primer en vivo, se trataba de un renacer.

"Es la primera vez que hago una aparición, es un momento histórico en mi vida, un parte aguas, le agradezco a mi compadre y a mi equipo", reiteró.

En marzo, la mánager de Amaya negó que el actor sufriera de delirio de persecución, luego de que una revista de circulación nacional difundiera un vídeo en el que se observa que Amaya deambula por la calles de Tijuana.

Rafael Amaya y Roberto Tapia ofrecerán próximamente presentaciones de "Los compadres" en varias ciudades de Estados Unidos.