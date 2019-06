“Toy Story 4” recauda menos de lo esperado

NUEVA YORK (AP) — “Toy Story 4” logró revivir la taquilla de Estados Unidos y Canadá, sin embargo recaudó menos de lo esperado en su debut.

Aunque su primer día fue alentador con una recaudación de 47 millones de dólares, la cifra no logró despuntar

Las expectativas indicaban que en su primer fin de semana lograría 150 millones de dólares, sin embargo solo alcanzó 118 millones de dólares.

A pesar de la cifra, “Toy Story 4” se posicionó como el cuarto filme animado de mayor recaudación en su estreno.

La respuesta en la taquilla, continuó con la racha de secuelas de bajo rendimiento como en los recientes estrenos de “Dark Phoenix“, “Godzilla: King of the Monsters” y “Men in Black: International.”

Sin embargo, “Toy Story 4” tenía algo que esas cintas no tenían: buenas reseñas. Tenía un índice de “frescura” de 98% en Rotten Tomatoes.

Cifras de Toy Story

La saga inició en 1995, convirtiéndose en la primera cinta animada digitalmente en su totalidad. Logró recaudar más de 300 millones de dólares.

En su primer fin de semana, las películas lograron recaudar: