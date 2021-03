''¿Transfóbico yo?'': Horacio Villalobos a Natalia Téllez; ella se disculpa

CIUDAD DE MÉXICO.- Horacio Villalobos respondió a las acusaciones de la también conductora Natalia Téllez, luego de que ésta lo tachara de transfóbico al referirse de manera despectiva hacia Alejandra Bogue.

A través de redes sociales, Villalobos aclaró que su problema con Alejandra, su excompañera, tiene que ver con la falta de profesionalismo que ella tuvo cuando era parte de "Desde Gayola" y no por el hecho de ser una mujer transgénero.

"El pleito con ella nació después de que ella se fuera del programa, tiempo en el que me enteré de muchas cosas que hizo y que pusieron en riesgo la compañía".

Por lo cual debíamos ser siempre profesionales y no provocar ningún escándalo dados los niveles de homofóbia y Transfobia que había en México en los inicios de los 2000s . — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

En entrevista con El Universal, Villalobos detalló que la también productora Alejandra Bogue "tenía adicciones muy fuertes y yo tuve que ser muy duro con ella y con todos, porque éramos un grupo muy vulnerable (...) luchábamos contra misoginia, homofobia en ese entonces y teníamos que demostrar una ética y un profesionalismo".

El pleito entre Horacio Villalobos y Alejandra Bogue

El conductor dijo que cuando "La Bogue" se fue del show se enteró de las prácticas que ésta hacía, lo cual desató su enojo, aunado a que dice que Alejandra comenzó a hablar mal de él en el programa "GUAU" en el que conducía junto a Alex Kae.

"Cuando se va me entero de muchas cosas que pusieron en riesgo a la compañía y eso me enojó. Mi pleito es con ella y solo con ella, no es con la comunidad trans, a ellos los amo y los abrazo, trabajo y he trabajado con ellos a lo largo de mi carrera".

En la compañía todos nos llevábamos fuerte y nos hacíamos bromas pesadas constantemente, TODOS incluida ella. Tan pronto salió del programa y tuvo la oportunidad empezaron los reproches. — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

"Cuando terminó 'Desde Gayola', ella se va antes diciendo que estaba bien todo pero que estaba cansada, después comencé a recibir comentarios de que hablaba mal de mí en el programa que hacía, no me dejé y le contesté", dijo.

Este pleito culminó en que tras varios años de comentarios negativos de ambas partes, en 2017 Alejandra Bogue hiciera un video en su cuenta de Facebook en el que afirmó que fue violentada psicológicamente por Villalobos, algo que el conductor niega, pues dice que eran bromas entre amigos y nunca lo hizo para denigrarla.

Pese a ello, Horacio reveló que tras el vídeo que "La Bogue" publicó, ésta lo buscó, pero él no quiso saber nada de ella y no estaba interesado en arreglar nada, por ello le extraña que sea hasta ahora que el pleito y escándalo entre ambos haya revivido.

Por cierto. No arrobé a #AlejandraBogue porque me tiene bloqueado. Yo a ella no. — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

Horacio también lamentó que a pesar del ataque directo, Natalia decidiera bloquearlo antes de entrar a una confrontación con él.

“Qué bueno que 'siempre abierta al diálogo', Natalia". — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

Las disculpas de Natalia Téllez

No obstante, Horacio finalmente externó sus disculpas a Alejandra, por llamarla por su "Dead Name", el nombre que utilizaba antes de reconocerse con otro género que no es con el que nació; que fue justamente el reclamo de Naralia a través del programa Netas Divinas.

"Dirigido a la Comunidad Trans. Si en algún momento durante mi “Pleito personal”con #alejandrabogue ( a la que por cierto hasta ahora llevaba años son nombrar ) Utilice su “Dead Name” y esto les ofendió. Les ofrezco una sincera disculpa”, escribió el conductor.

Por cierto. Yo no reavivé este pleito como saben fui señalado por #NataliaTellez como “Transfóbico” y eso jamas lo seré. Por eso conté mi parte de la historia. Todos vamos a prendiendo juntos — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 16, 2021

Como se recordará, Natalia utilizó su espacio en "Netas Divinas" para hablar de las mujeres trans como parte de la lucha feminista, esto en el marco del Día de la Mujer.

"En México es un delito referirte con el ''Dead Name'' de una persona trans (...) creo que usarlo con sorna y con violencia, y con crueldad (...) sino lo dejan de hacer por ética y moral, que lo dejen de hacer porque es un delito", señaló la conductora.

.@Natalia_Tellez invita a respaldar a las mujeres trans y reflexiona sobre los comentarios malintencionados que ha recibido @laboguebo5, enviando un poderoso mensaje de inclusión 👏🏻👏🏻 #NetasDivinas, miércoles a las 9:30 p.m. por #Unicable pic.twitter.com/0VDW5szY7D — Netas Divinas (@netas_divinas) March 12, 2021

Más tarde, y tras la tendencia que se formó de "Yo con Horacio", en defensa del hoy conductor de "Venga la Alegría", la conductora utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas.