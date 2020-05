Tras 15 años con Megan Fox, Brian Austin confirma ruptura

EE.UU.— El actor estadounidense Brian Austin Green, confirmó oficialmente su separación de la actriz Megan Fox, a través de un programa de radio que transmite desde su página de internet.

Hace algunas semanas, comenzaron a circular imágenes de Megan junto al rapero Machine Gun Kelly, lo que desató las especulaciones en redes sociales, que eventualmente tomaron fuerza cuando fueron vistos en público. Ella ya no portaba sus anillos de matrimonio.

Megan Fox and Machine Gun Kelly grab takeout in his Aston Martin amid rumors she is isolating apart from hubby Brian Green. Megan appeared to be in bright spirits during the outing, smiling as she chatted with Machine Gun Kelly while they waited for their food to arrive pic.twitter.com/gAdnRnTKBk