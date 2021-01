Tras 4 meses al aire, “Imperio de Mentiras” termina

Un reto grabar en pandemia

Grabar una telenovela en medio de una pandemia es una experiencia totalmente nueva incluso para quienes han dedicado toda una vida a la actuación como en el caso de Patricia Reyes Spíndola y Alejandro Camacho, quienes invitan a ver el final de “Imperio de Mentiras” que se transmitirá hoy a las 21 horas por Las Estrellas.

Para ambos fue difícil, pero están contentos con el gran resultado que se logró bajo la producción de Giselle González, a quien consideran como una de las mejores productoras del momento en Televisa.

“Quisiera que el público viera el gran esfuerzo que se hace en toda la televisión para ir a trabajar en pandemia y llevarles una buena distracción hasta sus casas”, platica vía telefónica la primera actriz Patricia Reyes, quien interpretó a Sara.

Alejandro Camacho recuerda que incluso tuvieron que poner las grabaciones en pausa durante dos meses debido a la incertidumbre por la crisis sanitaria, lo cual les hizo frenar el ritmo de golpe: “Es como quedarte en un barco con los motores apagados en altamar, pero gracias a Dios salimos adelante”, añade el actor que dio vida a Eugenio Cantú.

Para un regreso al set de forma segura cuentan que los ensayos se hacían con cubrebocas y que la mayoría de los actores no salían del set y comían a solas en sus camerinos. “Todos fuimos muy cuidadosos porque sabíamos que con uno solo que se enfermera podíamos poner en riesgo el proyecto”, platica Patricia.

La producción decidió grabar cuatro finales así que lo que suceda mañana también es una incógnita para los actores, pues no saben cuál será el desenlace para este drama policiaco entre Leonardo Velasco (Andrés Palacios) y Elisa Cantú (Angelique Boyer) quienes protagonizan la historia.

Aunque Patricia Reyes ya vivió cientos de finales gracias a su amplia trayectoria, asegura que sigue sintiendo la nostalgia de un final, pero es consciente que siempre se trata de “despedidas y reencuentros con los amigos”.

Este proyecto representó su regreso en un melodrama de Televisa, lo cual tenía mucha ilusión de hacer. La actriz explica que llevaba dos años sin hacer una telenovela pues estaba trabajando en series como “La Reina del Sur”, “La Doña” y “Atrapada”.

“Regresar con un proyecto tan completo y lograr un resultado estupendo fue muy grato, ya después de tantos años una se acostumbra a que cada trabajo tiene un principio, desarrollo y fin”, añade.

El trabajo que realizó con el personaje de Sara fue muy satisfactorio e incluso se sorprendió al recibir llamadas de amigas de su madre (quien falleció en mayo) pues pensaban que se encontraba enferma debido a la imagen del personaje. “Me decían que me veía muy desmejorada pero lo que hice fue una caracterización que me divertía mucho. Me ponían ojeras, mi trabajo corporal fue de una persona mayor al igual que mi energía y eso me hacía ver como 10 años más grande”.

Mientras que Alejandro vio a su personaje de Eugenio como un paso adelante en su carrera actoral de 40 años, ya que “no tenía nada que ver” con otros villanos a los que ha dado vida.

“Es un personaje que me enseñó mucho, sobre todo a estar en escenas donde todo mundo habla y él no. Es padrísimo transmitir el pensamiento de un humano sin hablar. A estas alturas, es muy importante para mí seguir dando pasos y hacer un trabajo con personalidad propia”, explica.

Aunque sus personajes suelen ser odiados por los televidentes, asegura que en persona la gente es muy cariñosa y siempre se le acercan de forma muy respetuosa y “en buena onda”.

Para él, la actuación es una carrera que nunca se termina y eso la hace muy emocionante. “Nunca estás en la comodidad o seguridad de lo que vas a hacer, lo estás inventando antes de entrar a escena. Te desvelas, cansas, estudias una y otra vez hasta que entiendes la escena”.

Ahora que cumple 40 años de actor, nada le daría más gusto que celebrarlo con trabajo, aunque por el momento los proyectos de cine y televisión que tenía en puerta se aplazaron hasta el mes de marzo.

Patricia Reyes aprovechó la pandemia para abrir una modalidad virtual en su escuela de actuación, la cual fue muy provechosa ya que contó con alumnos de otros países como Taiwan y Australia, por lo que se quedará como una nueva modalidad a la par con sus tres sucursales donde ofrece clases presenciales.

Además, también esta grabando una nueva serie, de la cual no puede ofrecer muchos detalles, pero adelantó que se trata de una comedia de 12 capítulos.

Mientras que Alejandro Camacho aprovechó el tiempo para divertirse con su pareja, ver películas y leer. El actor confesó que le da envidia la gente que vive en Mérida, a la que describe como una “preciosa ciudad en la que se come divino”.

“Estuve viviendo ahí como 8 meses y fui muy amigo de Armando Manzanero, me llevó una hacienda que se llama Xcanatún y es una verdadera maravilla. Toda la gente en Mérida es encantadora y siempre la he pasado muy bien ahí”, dijo.

Por último, Patricia y Alejandro resaltaron el gran esfuerzo y amor que le ponen a sus proyectos para llevar una sonrisa a los televidentes en estos tiempos difíciles para hacer más ligera la encomienda de quedarse en casa.

“Imperio de Mentiras” cuenta la historia de un amor prohibido entre un policía humilde y una mujer de familia adinerada, quienes se conocen después de un asesinato y se unen para buscar al culpable de los hechos, sumando intriga, drama, misterio y sobre todo mentiras.

La producción cuenta con primeros actores y caras nuevas, entre ellos Angelique Boyer, Andrés Palacios, Patricia Reyes Spíndola, Alejandro Camacho, Leticia Calderón, Susana González, Alejandra Robles Gil, Iván Arana, Alicia Jaziz, Hernán Mendoza, Michelle González, Javier Jattin.— Gloria Alejandrina Montero Leal