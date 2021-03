Tras detención de médico, Rey Grupero manda mensaje a Adame (vídeo)

MÉXICO.- A través de sus redes sociales, el youtuber Rey Grupero celebró este fin de semana la detención del médico Juan José Duque.

Inyectaba polímeros

A finales de enero, Luis Alberto Ordaz, nombre real del influencer, tomó su cuenta de Instagram para denunciar que el supuesto médico inyectaba polímeros a sus pacientes e invitó a más mujeres que hubieran sido víctimas de él a hacer sus denuncias para eliminar la violencia de género que existe en nuestro país.

Días después señaló al actor y conductor Alfredo Adame de ser cómplice de Duque y de amenazarlo vía telefónica.

"Es un día de celebración ya que acaban de capturar al doctor Juan José Duque, el responsable de haber lastimado a muchísimas mujeres inyectado biopolímero en su rostro. Las autoridades de México han hecho un gran trabajo", compartió el Rey grupero en un video donde agradeció a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

LO ACUSAN de NARCOMENUDEO, PORTACIÓN de ARMA…

Así arrestaron al “cirujano” Juan José Duque.

Agentes especiales de @SSC_CDMX lo arrestaron hoy con un arma,coca,marihuana…

Se le investiga tb por lesiones, usurpación de profesión…

Si ud lo reconoce, denúncielo en @fiscaliacdmx pic.twitter.com/rlJZHgQGhp — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 27, 2021

Por posesión y arma de fuego

Este sábado a través de la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención del doctor. Sin embargo, ésta no se dio por la denuncia de su práctica médica sino por posesión de droga y arma de fuego según se lee en el tuit: "Personal de la FGJCDMX (Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) y efectivos de la SSCCDMX (Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México), cumplimentaron dos órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, que dieron como resultado el aseguramiento de dos personas, dosis de aparente droga, un arma de fuego y documentación diversa", se lee en la publicación.

Adame, en la política

Tras los hechos, Rey Grupero pidió que se investigue a Adame, quien está por arrancar campaña política como parte del partido Redes Sociales Progresistas en la candidatura a Diputado Federal por la Alcaldía Tlalpan.

"Les pedimos que salga de la candidatura", señaló el comediante. Y es que en su momento, cuando Rey Grupero denunció al doctor Juan José Duque, Adame salió en la defensa del médico con quien se ha atendido, según el conductor.

EL FALSO TÍTULO de CIRUJANO de JUAN JOSÉ DUQUE

Es el documento apócrifo de la @UAG_Oficial

Fue hallado por agentes de @SSC_CDMX durante un cateo en @RomaCondesa

Tb hallaron cocaína, marihuana, un arma…

Duque, la droga, el arma, título y otro venezolano acabaron en @fiscaliacdmx pic.twitter.com/uxbjl305Q7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 27, 2021

Habla Adame

Adame aseguró que se había puesto en contacto con el doctor y le había explicado que algunas fotos que aparecían en el video en que denunciaban eran de un médico de Tijuana que le había hecho daño a muchas personas. Adame también señaló que en la llamada que tuvo entonces con Ordaz esto le había comentado:

"Le dije 'creo que te estás equivocando y te quiero decir una cosa, el Dr. es un hombre muy poderoso y te va a romper el hocico, es un hombre muy poderoso económicamente y te lo digo en sentido figurado, tiene un bufete de abogados y te van a meter a la cárcel, entonces yo más bien digo que te estás metiendo en un asunto que ni es tuyo ni tienes pruebas'". Fue el pasado 29 de enero cuando Ordaz compartió un video con la recopilación de varios testimonios de mujeres que han tenido graves complicaciones tras hacerse procedimientos estéticos.

En esa ocasión, el novio de Cynthia Klitbo grabó toda la conversación que tuvo con Adame, quien le ofreció su ayuda si el youtuber se retractaba. "Si decides retractarte pues háblame y hacemos un video donde dices que te retractas y dices que te marcaron y todo. Yo nada más te comento esto, y si una Senadora se avienta el tiro de hacer eso, Alessandra Rojo de la Vega o quien sea, y se avientan el tiro de echar un rollo así y les sale el tiro por la culata se van a meter en un pedo impresionante y al final el que las metió en ese pedo fuiste tú", afirmó el actor.