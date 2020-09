Tras dos años de ausencia, Zayn Malik lanza "Better"

El regreso del cantante se da a pocos días de convertirse en padre de una niña al lado de la modelo Gigi Hadid.

EE.UU.— Zayn Malik ha lanzado una nueva canción titulada "Better", el tema aparentemente está dedicado a la madre de su hija recién nacida, Gigi Hadid, con quien desde hace unos años ha mantenido una relación sentimental.

La nueva canción de Zyan marca su regreso a la música tras dos años sin lanzar un sencillo.

La letra trata sobre las segundas oportunidades en el amor, por lo que muchos fans han interpretado que es autobiográfica.

Hay que recordar, que la relación de Malik y la modelo atravesó numerosos altibajos hasta que finalmente retomaron su romance y se convirtieron en papás.

La canción que ya se encuentra en todas las plataformas digitales, también cuenta con un vídeo en YouTube, el cual ha sido bien recibido por las fans.

Cabe destacar que Zayn publicó su nueva canción un día después de que él y Gigi anunciaran el nacimiento de su bebé a través de redes sociales.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw